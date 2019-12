ਕੰਦੋਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ Posted On December - 27 - 2019 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 26 ਦਸੰਬਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੋਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ’ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਇਕ ਐਫ.ਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ 31 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ ਵਿਚੋਂ 9 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵੰਤ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਦਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਮਪੁਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਦੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਾਲ ਲੇਸੜੀਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ,ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

