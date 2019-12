ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਮੂਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਖੁਸ਼ਕੀ’

ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਮੂਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਖੁਸ਼ਕੀ’ Posted On December - 29 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਧਨੌਲਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰੁੱਤੀ ਮੂਲੀ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਥੋਕ ਭਾਅ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਮੂਲੀ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨਮਾਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਲਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

