ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ Posted On December - 31 - 2019 ਕਰਨ ਭੀਖੀ

ਮਾਨਸਾ, 30 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਸਮਾਓਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਮਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਚੈੱਕ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਰ ਏਕੜ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭੀਖੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਅਕਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਝਨੀਰ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਲਕ ਤੇ ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

