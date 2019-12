ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ Posted On December - 23 - 2019 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-44 ਸਥਿਤ ਸੈਂਟ ਅਗਜ਼ਾਵੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇਅ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। -ਟ.ਨ.ਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.