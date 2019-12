ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਅਨੁਜ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਬਣਿਆ Posted On December - 18 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਦਸੰਬਰ

41ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬ 20-20 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਵੇਕ ਮੜੀਆ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਿੰਕੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੋ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਭੱਲਾ ਇਲੈਵਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਇਲੈਵਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਮਨਵਾਲ ਇਲੈਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀ ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਇਲੈਵਨ ਨੇ ਭੱਲਾ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ 54 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਲਾ ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੱਲਾ ਇਲੈਵਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਲ ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 88 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੀ ਇਲੈਵਨ ਨੇ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿਛੇ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

