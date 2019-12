ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ Posted On December - 25 - 2019 ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 24 ਦਸੰਬਰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ 1700 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਉਜ਼ਰਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ’ਚੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 45ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਚੂਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਫ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 180 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੱਖੋ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

