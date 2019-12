ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ Posted On December - 29 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ’ਚ ਸਾਤਵਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਦਿਯਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ) ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਬੜੀਖਾਨਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵਾਂਸ਼ ਭਾਸਕਰ, ਕਾਲਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਹਿਰ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਨੇਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।

