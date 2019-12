ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ Posted On December - 25 - 2019 ਹਰਮੇਸ਼ਪਾਲ ਨੀਲੇਵਾਲ

ਜ਼ੀਰਾ, 24 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸੰਤੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰ ਭੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ, ਡਾ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਭੰਨ ਦੀ 77 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ , ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫੇਰੋਕੇ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ , ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

