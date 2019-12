ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ Posted On December - 22 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਢੋਟੀਆਂ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ,ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

Both comments and pings are currently closed.