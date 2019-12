ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ Posted On December - 31 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 30 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਟਾਂਡੀਆਂ, ਬੀਰੇਵਾਲਾ, ਝੇਰਿਆਵਾਲੀ, ਪੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਰਮਾ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

