ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰਾਣਾ ਬੁੱਟਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬੁੱਟਰ ਸਿਵੀਆਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਏਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਬੁੱਟਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. 6411 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬੁੱਟਰ ਸਿਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤ 9 ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ।

ਬੁੱਟਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ 9 ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਣਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਬੁੱਟਰ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

