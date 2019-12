ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਘੁਰਕਵਿੰਡ, ਬੈਂਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ| ਘਿਰਾਓਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਹਾੜਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ| ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ| ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤੋਂ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

Both comments and pings are currently closed.