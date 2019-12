ਕਾਰ ’ਚੋਂ 600 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ

ਕਾਰ ’ਚੋਂ 600 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ Posted On December - 26 - 2019 ਰਾਜਪੁਰਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਬੋਤਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਉਪਟਰਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪੇਟੀਆ (600 ਬੋਤਲਾਂ) ਟੈਗੋ ਸੰਤਰਾ ਮਾਰਕਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀਯੋਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

