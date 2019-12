ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Posted On December - 24 - 2019 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 23 ਦਸੰਬਰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 3 ਮਰਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Both comments and pings are currently closed.