ਕਰਨਲ ਭੱਠਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਚੋਣ

ਕਰਨਲ ਭੱਠਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਚੋਣ Posted On December - 28 - 2019 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਦਸੰਬਰ ਅਦਾਰਾ ‘ਕਲਾਕਾਰ’ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਕਲਾਕਾਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਲ ਭੱਠਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨਗਦ, ਦੋਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਕਲਾਕਾਰ’ ਦਾ ਅਜੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਬਾਰੇ 24ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਗੇ।ਸਮਾਗਮ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਵਨ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਰਨਲ ਭੱਠਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਚੋਣ

Both comments and pings are currently closed.