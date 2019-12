ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ Posted On December - 22 - 2019 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਸਨਅਤੀ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁੱਡੂ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਡੰਪ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਉਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁੱਡੂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

