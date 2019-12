ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ Posted On December - 26 - 2019 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 25 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵਿਧਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਠਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੋਨਾ ਗੰਦਾਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ 65 ਕਿੱਲੋ, ਕਬੱਡੀ 75 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਕਰਮਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫ਼ੀ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਸੂਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ 75 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ 65 ਕਿੱਲੋ ਵਿਚ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਛੰਨਾ ਭੈਣੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਘਨੌਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

Both comments and pings are currently closed.