ਕਟਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ Posted On December - 21 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਕ

ਬਲਾਚੌਰ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਕਟਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਟਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਮੇਸ਼ੀ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਤਪਾਲ ਕਸਾਣਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਟਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਆਲ ਓਪਨ, ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਇਲ, ਕਬੱਡੀ ਭਾਰ 40 ਕਿਲੋ, 68 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੌਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਤੂ ਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਤੇ ਬੈਸਰ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੀ ਚੇਚੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਅਮਨ ਕੁੱਲੇਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਰਸ਼ ਕਾਕੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਹੱਕਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੱਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਿੰਘਪੁਰ ਵਲੋਂ ਦੀਪੂ ਸਿੰਘਪੁਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਸ਼ੀ ਕਟਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਕਟਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

Both comments and pings are currently closed.