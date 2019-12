ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On December - 23 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 22 ਦਸੰਬਰ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 14 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਧਮਕੂ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 346 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਸੰਜੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੇਜੀ ਕੌਰ 50 ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

Both comments and pings are currently closed.