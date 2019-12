ਐੱਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ

ਐੱਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ Posted On December - 29 - 2019 ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 28 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ, ਮੀਂਹ-ਕਣੀ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਟਿਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਤਿ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਧਰੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ਼

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ|

