ਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ Posted On December - 17 - 2019 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 16 ਦਸੰਬਰ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕਊਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਕਊਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮਨੋਲੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਕਊਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਜੁਗਨੂੰ, ਦੀਲਾਵਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਕਊਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕਾਊਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

