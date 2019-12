ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ Posted On December - 30 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ਼ਹਿਣਾ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਣਾ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ਹਿਣਾ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 1.5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਬਣੀ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖੂਹੀਆ, ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ 5-5 ਫੁੱਟ ਨੀਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਾ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਡਰੇਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ

Both comments and pings are currently closed.