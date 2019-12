ਆਦਮਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ

ਆਦਮਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ Posted On December - 19 - 2019 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆਦਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ (ਯੂ.ਕੇ.)ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ), ਮਰਹੂਮ ਹੈਨਰੀ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਵਿਚ 55 ਕਿਲੋਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਭੋਡੇ ਸਬਰਾਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 4-0 ਨਾਲ ਤੇ ਓਪਨ ਕਲੱਬ ਮੇਹਟੀਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਮੇਘੋਵਾਲ ਗੰਜਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿੇ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਕਾਕੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੁੱਗਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਆਦਮਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ

