ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ Posted On December - 17 - 2019 ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭੁਲੱਥ, 16 ਦਸੰਬਰ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਕਰੀਬ 25-30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੁਲੱਥ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਐਨਥੀਜੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਰੇਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਥੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਮਰਵਾਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੱਟ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਦੋ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜਿਸਟ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਕ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਓ ਭੁਲੱਥ ਡਾ. ਦੇਸ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਨਥੀਜੀਆ ਮਾਹਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

