ਅਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ‘ਚਿੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On December - 18 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਦਸੰਬਰ

ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਲੋਂ ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੀਰਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਡਾ. ਅਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬਾਲ-ਪੁਸਤਕ ‘ਚਿੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ’ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪੁਰੀ, ‘ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ, ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਪ੍ਰੋ. ਕੇਵਲ ਕਲੋਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ-119 ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਐਮ. ਜਮੀਲ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਲ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਡਾ. ਅਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜ ਕਿਹਾ।ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ‘ਚਿੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ’ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਟਾਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਬੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਵਲ ਕਲੋਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਤੇਜ਼ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ,ਪ੍ਰੋ. ਮਲਕੀਤ ਜੌੜਾ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਸਵੰਤ ਖਾਨਪੁਰੀ, ਡਾ. ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੱਤਾ, ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਓਹੜਪੁਰੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਅਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬਾਲ ਪੁਸਤਕ ‘ਚਿੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ

Both comments and pings are currently closed.