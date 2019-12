ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ Posted On December - 30 - 2019 ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 29 ਦਸੰਬਰ

ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰਚਾਇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੌਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤਿ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੂੱਟੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੌਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

