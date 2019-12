ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ Posted On December - 26 - 2019 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਇਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉੂਂਡ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਸਿਵਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 55/56 ਸਾਲ, ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ, ਕੱਦ ਕਰੀਬ 5-6/7, ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ, ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸ਼ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ 99141-72582 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਟਨਸ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

Both comments and pings are currently closed.