ਅਜਨਾਲਾ ’ਚ ਬੇਮਾਅਨੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ Posted On December - 29 - 2019 ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਜਨਾਲਾ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਬੇਮਾਇਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੰਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਹਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸਬੇ ’ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਐਸਟੀਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸਟੀਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

