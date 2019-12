ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ: ਕੰਡਾ Posted On December - 22 - 2019 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।

